На Ставрополье пастух оскорбляет чувства селян выпасом баранов на кладбище

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В селе Сергиевском Ставропольского края фермер терроризирует односельчан, позволяя своим баранам пастись на кладбище. Рогатые грызут ритуальные венки и топчутся по могилам.

А их хозяин делает вид, что ему не все равно. «Я абсолютно согласен», - так отвечает пастух на возмущение местного и оправдывается, что только вернулся с обеда.

- Администрация местная, как мне сказали, дважды оштрафовала уже. А он продолжает на обед ходить, пока в это время овцы на кладбище пасутся. И прям не все равно, у меня папа там похоронен, - поделилась с редакцией «КП-Ставрополь» жительница Сергиевского.

В правоохранительных органах пока официально не комментировали этот инцидент. Хотя селяне предполагают, что нарушается статья 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».