На Ставрополье после ДТП загорелась машина с семьей

В Ставропольском крае семь человек успели спастись из горящей машины. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Фото: УГИБДД по СК

Авария случилась утром 12 февраля на федеральной трассе "Астрахань - Ставрополь", в Петровоском округе. Водитель Опель Зафира не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Шесть пассажиров и водитель успели выйти из салона до возгорания иномарки.

- За медицинской помощью обратились трое пассажиров, их осматривают врачи на предмет наличия травм. Среди обратившихся - 12-летний ребенок. Установлено, что в салоне находилась семья из Апанасенковского округа, которые двигались из Минеральных Вод домой, - сообщает ГИБДД.

За рулем был 40-летний мужчина, стаж вождения которого превышает десять лет. За последние два года он не привлекался к ответственности за нарушение ПДД. По факту ДТП проводится проверка.