На Ставрополье в начале недели прогнозируют метель

В Ставропольском крае в начале рабочей недели прогнозируют снегопады и метели. Об этом сказано на сайте регионального гидрометцентра.

С понедельника на Ставрополье установится минусовая температура: до минус шести градусов днем, до минус десяти – ночью. Два дня подряд в регионе будут идти снега. Из-за сильного ветра возможна метель.

Фото: гидрометцентр Ставрополья

Судя по прогнозу, в регионе повторится сценарий прошлой недели. Из-за непогоды на Ставрополье замело много улиц, движение на дорогах было затруднено.