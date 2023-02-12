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НовостиОбщество12 февраля 2023 8:41

На Ставрополье в начале недели прогнозируют метель

Непогода продержится, как минимум, два дня
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Ставропольском крае в начале рабочей недели прогнозируют снегопады и метели. Об этом сказано на сайте регионального гидрометцентра.

С понедельника на Ставрополье установится минусовая температура: до минус шести градусов днем, до минус десяти – ночью. Два дня подряд в регионе будут идти снега. Из-за сильного ветра возможна метель.

Фото: гидрометцентр Ставрополья

Фото: гидрометцентр Ставрополья

Судя по прогнозу, в регионе повторится сценарий прошлой недели. Из-за непогоды на Ставрополье замело много улиц, движение на дорогах было затруднено.