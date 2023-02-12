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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 9:13

На Ставрополье ищут водителя, оставившего пострадавшего на месте ДТП

Женщина сама обратилась за помощью к медикам
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Ставропольском крае разыскивают водителя, который сбежал с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась вечером 11 февраля на пересечении улицы Доватора и переулка Ленина в Изобильном. Неизвестный, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с Шевроле Ланос. После ДТП человек на неустановленной машине уехал, а пострадавшая сама обратилась в больницу и была госпитализирована с ушибами грудной клетки и живота.

Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

ГИБДД ищет второго участника ДТП. Предположительно, он был за рулем белой Нивы.