На Ставрополье ищут водителя, оставившего пострадавшего на месте ДТП

В Ставропольском крае разыскивают водителя, который сбежал с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась вечером 11 февраля на пересечении улицы Доватора и переулка Ленина в Изобильном. Неизвестный, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с Шевроле Ланос. После ДТП человек на неустановленной машине уехал, а пострадавшая сама обратилась в больницу и была госпитализирована с ушибами грудной клетки и живота.

Фото: ГИБДД

ГИБДД ищет второго участника ДТП. Предположительно, он был за рулем белой Нивы.