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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 9:45

В Пятигорске 21-летняя пассажирка лишилась глаза в ДТП

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Пятигорске 21-летняя девушка потеряла глаз в ДТП. Об этом рассказывает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Днем 11 февраля на проспекте Калинина водитель Рено Меган превысил скорость, потерял управление и столкнулся с припаркованной Киа Стингер. Удар пришелся на правую сторону машины, где сидела молодая жительница Краснодарского края. С тяжелыми травмами головы и резанными ранами лица ее госпитализировали, глаз не смогли спасти.

Фото: УГИБДД по СК

Фото: УГИБДД по СК

- Водитель, 22-летняя жительница города, в ДТП не пострадала, была трезва. За прошлый год девушка 6 раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД. По факту автоаварии проводится проверка, выясняется, была ли пристегнута ремнем безопасности пострадавшая, - сообщает УГИБДД.