В Невинномысске открыли первую заправку для электромобилей

В Невинномысске появилась первая зарядная станция для электромобилей. Об этом рассказал мэр города Михаил Миненков.

Станцию открыли недалеко от федеральной трассы. По словам управляющих гостиницы, около которой будет находиться устройство, решение приняли после разговоров с постояльцами.

Отмечается, что станция оснащена универсальным устройством "Дуосида". Время зарядки автомобиля может занимать от 15 минут до двух часов. Весь процесс управления происходит через приложение в телефоне, подключаясь через Wi-Fi. Водителям, которые забыли кабели к своим электрокарам, дадут дополнительные провода.