Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 февраля 2023 18:22

Умер ставропольский художник, поэт и член РАН Николай Сахаров

Николаю Давыдовичу было 81 год
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Ставропольском крае скончался художник, поэт и член Российской акадимии наук по орнитологии Николай Сахаров. Об этом рассказал глава Буденновского округа Андрей Соколов.

Николай Сахаров. Фото: глава Буденновского округа Андрей Соколов

Николай Сахаров. Фото: глава Буденновского округа Андрей Соколов

Сахаров родился 9 июня 1951 года в селе Покойном, где еще в детстве увлекся живописью. После армии хобби переросло в полноценный труд, и он занялся любимым делом, вернувшись в село Красный Октябрь.

Работы ставропольца находятся в частных коллекциях ценителей из России, США, Канады, Германии, ЮАР. Одна из самых известных картин - "Утро в Архызе" - висит в Третьяковской галерее в Москве. В 2006 году Сахаров выпустил книгу рассказов "Родные мои просторы".