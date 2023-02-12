Глава СКР Бастрыкин взял на контроль проверку по сносу исторического дома в Ставрополе

Глава СКР Александр Бастрынкин запросил доклад о ходе проверки по сообщению о сносе исторического здания в центре Ставрополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне урбанисты рассказывали, что собственники 165-го дома по улице Ленина якобы получили письмо от администрации города, из которых следует, что здание признано аварийным и должно быть снесено. При этом недавно дом был отреставрирован, а сами владельцы не знают, после какой экспертизы строение признали непригодным к использованию. Урбанисты сообщили, что подали заявление о признании дома памятником архитектуры.

После сообщений в СМИ СУ СКР по Ставропольскому краю организовал проверку. Действиям чиновников дадут уголовно-правовую оценку. Позже появилось сообщение, что инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин и попросил предоставить ему доклад о ходе проверки.