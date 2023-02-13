За неделю на Ставрополье коронавирусом заболели 1156 человек

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

На Ставрополье за прошедшую неделю с 5 по 12 февраля от коронавируса выздоровел 501 пациент, при этом 1156 человек заболели, в том числе и 57 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 77 заболевшим, среди которых шестеро детей. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания «короной».

— За прошедшую неделю из-под наблюдения врачей был выписан 501 человек. Уровень заболеваемости остается на прежнем невысоким. Тем не менее важно соблюдать меры эпидпрофилактики, – написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в социальных сетях.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за последнюю неделю первый компонент вакцины получили 5866 человек, а полный курс иммунизации прошли 2518 человек. Получить вакцину по-прежнему можно в медучреждениях.