Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за непогоды

Из-за непогоды Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов Фото: Олег УКЛАДОВ

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для проезда большегрузов из-за разгулявшейся на территории Грузии непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии. Сильный мороз и снег, идущий местами, не позволяют проехать грузовикам по дороге.

Как сообщает сервис с прогнозами погодных условий, в настоящее время на перекрытой дороге температура воздуха -12 градусов, а снег перестанет идти только в районе Степанцминды. О том, когда движение откроют, в ГУ МЧС по Северной Осетии не сообщают.

Тем временем на трассах Ставрополья автоинспекторы заметили ухудшающиеся погодные условия. В регионе сильный снегопад, местами туман и ограниченная видимость. На шести дорогах разгулялась непогода.