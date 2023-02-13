Утром 13 февраля в Ставрополе образовались 9-балльные пробки

В Ставрополе 13 февраля с самого утра наблюдались 9-балльные пробки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на то, что коммунальщики, по словам мэра Ставрополя, работали всю ночь в авральном режиме, утром 13 февраля в городе образовались 9-балльные пробки. В социальных сетях горожане жалуются на вернувшуюся непогоду – люди вновь толпами стоят на остановках.

Утром улицы Лермонтова, Мира, Голенева, Фрунзе, Тухачевского, Космонавтов, Западном Обходе, Ленина, Октябрьской, проспекте Кулакова и ряде других дорог наблюдались большие заторы. Тем не менее на дорогах работают коммунальщики, и снег постепенно убирали с проезжей части.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», к 10 утра в Ставрополе пробки должны упасть до 5 баллов, однако на деле в городе наблюдались 7-балльные заторы. Пока неизвестно, какие пробки будут вечером 13 февраля.

Проблемы с дорогой наблюдаются не только в городе, но и на трассах Ставрополья. Автоинспекторы заметили ухудшающиеся погодные условия на шести дорогах. В регионе сильный снегопад, местами туман и ограниченная видимость.