Житель Ставрополья поставлял пшеницу и обманул организацию на 3,5 млн рублей

Житель Ставрополья обманул организацию на 3,5 млн рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Буденновском округе Ставрополья прошел суд над местным жителем, которого приговорили к трем годам в колонии общего режима за мошенничество на 3,5 млн рублей. Установлено, что в 2021 году подсудимый использовал имя и реквизиты индивидуального предпринимателя, чтобы убедить директора ООО купить у него 200 тонн озимой пшеницы на 2,7 млн.

— В целях придания видимости исполнения принятых на себя обязательств по договору и обеспечения заключения аналогичных договоров в будущем, злоумышленник поставил на склад организации озимую пшеницу в количестве 130 тонн на сумму более 1,8 млн рублей, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

При этом еще 70 тонн пшеницы на 950 тысяч рублей злоумышленник не доставил, похитив деньги ООО. Таким же образом ныне осужденный заключил договор на поставку 280 тонн продукции на 3,7 млн рублей. Однако обязательства не исполнил.

Всего злоумышленник похитил 3,5 млн рублей. Суд признал гражданина виновным и приговорил его к лишению свободы. Кроме того, злоумышленник согласился отдать 200 тысяч из украденных денег, а еще 3,3 млн осужденный должен будет возместить. Приговор вступил в законную силу.