За неделю с 6 по 12 февраля на Ставрополье поймали 124 пьяных водителя

За неделю на Ставрополье поймали 124 пьяных водителя Фото: Иван ВИСЛОВ

На Ставрополье за прошедшую неделю с 6 по 12 февраля были остановлены 124 пьяных водителя, 99 прошли тест на алкоголь или отказались его проходить, 14 были лишены прав за грубые нарушения ПДД или оказались бесправниками. Еще 11 водителей попались на пьяном вождении повторно, в отношении них возбуждены уголовные дела.

— Так, в Пятигорске около 4:40 утра полицейские остановили иномарку, за рулем которой находилась девушка с признаками опьянения. Пятигорчанка призналась, что перед поездкой употребляла спиртное, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Правда, на предложение пройти тест на алкоголь или проехать в наркологию водитель промолчала. Автоинспекторы решили, что она отказывается. В отношении девушки собрали административный материал. Ей грозит лишение прав сроком сроком от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч. Автомобиль поместили на штрафстоянку.