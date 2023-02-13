На Ставрополье у мужчины и девушки изъяли 84 грамма сильнодействующих веществ

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

В Минераловодском округе Ставропольского края правоохранители получили информацию, что дома у 29-летнего мужчины и 25-летней девушки в поселке Анджиевском хранятся сильнодействующие вещества, которые пара хочет сбыть. Сотрудники отправились на место, чтобы убедиться в этом.

— Так, сотрудники краевого управления наркоконтроля при обыске в квартире новоявленных «Бонни и Клайда» обнаружили и изъяли порядка 80 граммов рецептурных веществ, – сообщает пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Еще два свертка с четырьмя граммами препаратов оперативники достали из свежих «кладок», оборудованных девушкой в близлежащих селах. В отношении пары возбуждено уголовное дело за незаконный оборот сильнодействующих веществ. Сейчас они находятся под стражей.