Экс-инспектор Ростехнадзора в Пятигорске подозревается в превышении полномочий Фото: Александр КОЦ

В городе Пятигорске на Ставрополье экс-инспектор Ростехнадзора подозревается в превышении должностных полномочий, из-за которых причинен ущерб на сумму более 8 млн 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

По данным следствия, с февраля по декабрь 2018 года подозреваемый занимался надзором за объектом по капитальному строительству. Он нашел нарушения – несоответствие фактически выполненных работ и затраченных материалов.

Правда, предпринимать какие-либо меры инспектор не планировал, а просто подписал акт приемки работ и соответствия технических регламентов и проектной документации. Этим он превысил свои должностные полномочия и нанес ущерб заказчику.

— В результате преступных действий подозреваемого заказчику работ причинен ущерб на сумму более 8 миллионов 600 тысяч рублей, – сообщает СК СК России по Ставропольскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.