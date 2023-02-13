Лже-сотрудник ФСБ пытался обмануть ставропольского предпринимателя на 15 млн

Лже-сотрудник ФСБ пытался обмануть предпринимателя Ставрополья на 15 млн Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ставрополе осудили местного жителя, который пытался обмануть мужчину на 15 млн рублей. Установлено, что в 2017 году злоумышленник представился сотрудником ФСБ индивидуальному предпринимателю. Мошенник предложил решить спор с его бывшим партнером по бизнесу за деньги.

— При этом сотрудником органов безопасности злоумышленник не являлся, оказывать какое-либо содействие не намеревался, а денежными средствами планировал распорядиться по своему усмотрению, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

В момент передачи первой части – 300 тысяч рублей – мошенника поймали сотрудники ФСБ. Против гражданина возбудили уголовное дело за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Будучи подозреваемым, лже-сотрудник спрятался от органов предварительного следствия и был объявлен в федеральный розыск. В сентябре 2022 года его задержали в Москве.

Решением Ленинского районного суда злоумышленник признан виновным в совершении преступления и приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока что не вступил.