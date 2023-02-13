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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 10:00

В Северной Осетии мужчина 52 раза обманул граждан на 4,3 млн рублей

Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение
Данил ЮРКОВ
В Северной Осетии мужчина может оказаться в тюрьме за 52 эпизода краж и мошенничества

В Северной Осетии мужчина может оказаться в тюрьме за 52 эпизода краж и мошенничества

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель республики Северная Осетия – Алания может оказаться в тюрьме за 52 эпизода краж с банковских счетов и мошенничество. По версии следствия, обвиняемый рассказывал гражданам, что может списать кредиты или взять их по низкой процентной ставке.

— Обманутые граждане предоставляли ему фотокопии своих паспортов, СНИЛСов и банковских карт, с использованием которых мужчина через «Интернет» получал доступ к их личным кабинетам в различных банках, – сообщает пресс-служба прокуратуры республики Северная Осетия – Алания.

Злоумышленник оформлял заявки на потребительские кредиты, получал деньги и тратил их на свои нужды. Общая сумма ущерба превысила 4,3 млн рублей. Копию уголовного дела вручили обвиняемому, а сами материалы направили в суд на рассмотрение.