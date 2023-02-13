Ставропольские автоинспекторы помогли водителю сломавшегося на трассе грузовика

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Новоалександровском округе Ставрополья сотрудники Госавтоинспекции почти сутки помогали водителю большегруза, который сломался на трассе. У грузовой цистерны в пути движения оторвалось переднее колесо, и хоть мужчина смог сманеврировать и не спровоцировал аварию, уехать он не смог.

— Водитель успел сманеврировать, однако доставить к месту ремонта большегруз технически не представлялось возможным. Кроме того, на Ставрополье сложились неблагоприятные погодные условия: сильный снег и минус 18 градусов, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Для ремонта потребовались запчасти и дополнительный специальный домкрат для большегрузов. Автоинспекторы также помогли найти сварочный аппарат и болгарку. После завершения работ водитель уехал.

Прибыв в Краснодарский край, мужчина поблагодарил автоинспекторов Романа Апановича и Александра Милованова за помощь.