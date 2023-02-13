Второй сезон сериала «Омар в большом городе» стартует 14 февраля

Создатели сериала ожидают, что второй сезон ждет не меньший успех. Фото: кадр из фильма «Омар в большом городе»

Популярность сценического образа Омара, приехавшего из Дагестана покорять Москву, началась еще в 2017 году, когда появился видеоблог «Омар в большом городе».

В 2019-м по мотиву блога сняли сериал, который благодаря удачному сценарию, а также харизме, обаянию и умению импровизировать исполнителя главной роли, актера Омара Алибутаева, быстро завоевал симпатии зрителей. Пилотную серию тогда посмотрели более 5 миллионов человек.

Второй сезон выходит 14 февраля в онлайн-кинотеатре KION экосистемы МТС.

Продолжение комедийного сериала о приключениях Омара в Москве обещают зрелищное и интересное. Герой открывает в столице шиномонтаж и автомойку. Друзьям и родственникам на родине он хвастается, что стал практически миллионером. Но факты далеки от истины и скрыть это не удастся - родители решают приехать из Дагестана в Москву проведать сына.

Создатели сериала ожидают, что второй сезон ждет не меньший успех - комедия легкая, колоритная, а герой Омара стал по-настоящему народным.