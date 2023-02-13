Житель Ставрополья приревновал сожительницу и до смерти избил знакомого

Жителя Ставрополья обвиняют в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Петровском округе Ставропольского края под суд пойдет 43-летний житель села Мартыновка, который до смерти избил своего знакомого. Вечером 26 ноября 2022 года в одном из домов села компания распивала спиртные напитки. В ходе застолья обвиняемый приревновал свою сожительницу к знакомому. Разгорелся конфликт.

— В ходе конфликта обвиняемый кулаком нанес не менее семи ударов в область шеи и головы потерпевшего. От полученных повреждений через непродолжительное время 67-летний мужчина скончался на месте, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В настоящее время расследование завершено.

— Уголовное дело направлено прокурором в Петровский городской суд для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.