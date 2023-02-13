Пациентов с коронавирусом на Ставрополье стало вдвое больше за последнюю неделю

Пациентов с коронавирусом стало вдвое больше за последнюю неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье за неделю количество случаев заражения коронавирусом увеличилось вдвое. Если на неделе с 29 января по 5 февраля врачи зарегистрировали 546 пациентов, то на прошедшей неделе с 5 по 12 февраля – 1156 заболевших. На место уходящего из региона гриппа возвращается «корона».

— У нас уходит постепенно грипп с территории Ставропольского края, но растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Прирост заболевших по ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей – на 4,7%, – сообщил министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников.

И все же в регионе наблюдается снижение пациентов с тяжелой пневмонией – на 11,2%. Рост числа тяжело больных пациентов небольшой – на позапрошлой неделе госпитализировали 66 человек, а на прошедшей неделе – 77.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своих социальных сетях, что уровень заболеваемости остается на невысоком уровне.