«Россети Северный Кавказ» направили 670 млн рублей на ремонт воздушных линий электропередачи в 2022 году

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» в 2022 году выполнили ремонт более 5,6 тыс. км воздушных линий электропередачи (ВЛ) всех классов напряжения в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Из этого числа порядка 683 км воздушных линий класса 35 кВ и выше. Итоговая цифра составляет 101 % от плана 2022 года. Свыше 4,9 тыс. км или 103 % от плана прошлого года – воздушные линии 0,4-10 кВ.

В целом на ремонт воздушных линий энергокомпания в 2022 году направила 670 млн рублей в рамках программы технического обслуживания и ремонтов энергообъектов группы «Россети Северный Кавказ».

Наибольший объем работ по ремонту ВЛ энергетики провели в Дагестане – здесь отремонтировано порядка 3,2 тыс. линий различного класса. В Ставропольском крае специалисты выполнили ремонт почти 1,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, в Чеченской Республике – 368 км, в Северной Осетии – более 153 км, в Карачаево-Черкесии – около 146 км, в Кабардино-Балкарии – свыше 121 км и в Ингушетии – порядка 81 км.

Все мероприятия, которые проводят энергетики, направлены на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей, снижение количества отключений по причине неблагоприятных погодных условий.