«Лжедмитрий» из Ингушетии «разводит» людей на деньги, предлагая страховку банковских карт

В Ингушетии «Лжедмитрий» «разводит» людей на деньги Фото: Даниил ОПАРИН

К полицейским в городе Назрань в республике Ингушетия обратился местный житель, сообщивший о мошенничестве. По заявлению потерпевшего, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка Дмитрием.

Обманом и злоупотреблением доверия злоумышленник предложил услугу страхования банковских карт от мошеннических действий. Мошенник заключил на имя потерпевшего кредитный договор на сумму свыше 270 тысяч рублей. Деньги «Лжедмитрий» похитил через банковскую карту «клиента».

Потерпевший узнал, что на его имя взяли кредит, когда ему пришло сообщение о необходимости внесения ежемесячного платежа по кредитному договору, который заключил мошенник. Мужчина отправился к полицейским.

— В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 159 УК РФ [Мошенничество – Прим.], – сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике Ингушетия. Мошенника ищет полиция.