В Левокумском округе Ставрополья добиваются ликвидации двух незаконных свалок

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Левокумском округе Ставропольского края прокуратура добивается ликвидации двух несанкционированных свалок возле сел Кумская Долина и Бургун-Маджары. Их площадь составляет примерно 3400 и 6470 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, администрацией муниципалитета не проводилась работа по выявлению мест незаконного размещения отходов, сбора и вывоза мусора с территорий не было.

— Своевременный сбор и вывоз отходов, размещенных на территории округа, не организован, меры к ликвидации несанкционированных свалок, в том числе путем установления лиц, разместивших отходы, не принимались, – сообщает ведомство.

В связи с этим прокурор внес представление главе Левокумского округа с требованием устранить выявленные нарушения. За рассмотрением акта и уборкой территорий следит прокуратура.