Вечером 13 февраля в Ставрополе образовались 8-балльные пробки из-за непогоды

Вечером 13 февраля в Ставрополе образовались 7-балльные пробки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 13 февраля в Ставрополе из-за разгулявшейся непогоды образовались 8-балльные пробки. Утром, несмотря на то, что коммунальщики работали в авральном режиме всю ночь, на дорогах образовались 9-балльные заторы. Тем не менее ситуация на дорогах становится лучше.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», проблемными стали улицы Голенева, часть Лермонтова, Розы Люксембург, части Мира и Ленина, Доваторцев, Тухачевского, Гоголя, проспекты Кулокова и Карла Маркса, а также другие участки Ставрополя.

Непогода гуляет в регионе уже вторую неделю. За это время коммунальщиков перевели на круглосуточный режим работы, из города постоянно вывозили огромное количество снега. При этом ситуация на дорогах становилась немногим лучше.

Мэр Ставрополя не увидел роста числа ДТП и ЧС из-за снегопада. В последний день обильного снегопада в краевой столице на прошедшей неделе дороги становились все менее похожими на ледовый каток. К работам привлекали весь парк снегоуборочной техники.

И уже на этой недели ситуация с непогодой также ухудшается. К вечеру в Ставрополе ожидается ветер скоростью до 20 м/с. Снегопад продолжает «валить» на краевую столицу, а пробки могут увеличиться.