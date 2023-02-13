Экипажи ДПС предупредили о еще большем ухудшении видимости на дорогах Ставропольского края

Погода на Ставрополье оставляет желать лучшего. Фото: стоп-кадр видео УГИБДД по СК

Обстановка на дорогах Ставропольского края остается сложной. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Ставропольскому и выложили два показательных видео. На одном - трасса «Александровское - Новоселицкое - Буденновск» в Александровском округе, на другом - Северный обход города Ставрополя, относящийся к Шпаковскому округу.

- Дежурные экипажи ДПС сообщают о ухудшении видимости и осложнении дорожных условий. На дорогах Ставрополья - метель, снег, снежные переметы и сильный боковой ветер, на дорожном полотне - лед, - уточнили в пресс-службе УГИБДД по СК и попросили жителей и гостей региона воздержаться от ночных поездок, пока погодные условия не стабилизируются.

Дорожная техника продолжает устранять последствия обильного снегопада, который обрушился на регион минувшей ночью. А к концу суток 13 февраля в Ставропольском крае прогнозируется ветер до 20 м/с.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что из-за непогоды в Ставрополе не смог приземлиться самолет из Москвы.