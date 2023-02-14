В спальных районах Владикавказа ускорился мобильный интернет

Сегодня во Владикавказе проживает почти половина всего населения Северной Осетии Фото: Shutterstock

В жилых комплексах «Олимпийский парк», «Московский квартал» и «Весна» скорость передачи данных в сети МегаФона выросла. Инженеры компании построили базовые станции LTE в активно развивающихся микрорайонах осетинской столицы.

В зоне нового покрытия МегаФона кроме многоквартирных домов находятся торговые и офисные центры, а также здание УГИБДД по Северной Осетии – Алании. В результате расширения сети LTE во Владикавказе улучшилось качество голосовой связи, а также выросла скорость мобильного интернета до максимального значения — 150 Мбит/сек.

Только в первый месяц после запуска базовых станций пользователи МегаФона в этих районах города совершили более 1 млн голосовых вызовов и проговорили около 400 тысяч минут, что равняется 9 месяцам и 3 неделям непрерывного общения. Суммарный интернет трафик за этот период превысил 13 Пбайт, видео такого объема в качестве FullHD можно смотреть на протяжении 1 года.

«Сегодня во Владикавказе проживает почти половина всего населения Северной Осетии. Поэтому столица республики — всегда в фокусе внимания наших технических специалистов. Особенно это касается новых динамично развивающихся районов города. Здесь живет и работает наиболее активная часть горожан, в том числе и с точки зрения использования ими мобильного интернета», — комментирует Ацамаз Бесолов, директор МегаФона в Северной Осетии.

В декабре 2022 года информационно-аналитическое агентство Telecom Daily провело исследование скорости мобильного доступа в сетях операторов связи во Владикавказе. МегаФон признан лидером по трем ключевым показателям: средней скорости загрузки данных к абоненту, а также максимальной скорости от абонента и к абоненту. По оценке независимых экспертов во Владикавказе средняя скорость загрузки к пользователю у МегаФона составила 70,9 Мбит/с.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.