У каждого третьего работающего ставропольца был служебный роман Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье у каждого третьего сотрудника хотя бы раз был рабочий роман. Перед днем всех влюбленных в hh.ru провели опрос у 3238 работающих жителей региона. Сервис узнал у граждан, в чем плюсы и минусы влюбленности в коллегу.

— 70% работающих жителей Ставропольского края рассказали, что никогда не заводили служебных романов. Однако, треть опрошенных ставропольцев (30%) признались, что у них были романы с коллегами, – сообщает hh.ru.

Из них 22% отметили, что такое с ними случалось лишь однажды, а у 8% было даже несколько служебных романов. Женщины меньше склонны к романам на работе – такие отношения возникали только у 32%, а у мужчин – 35%. Вступить в брак с коллегой получилось у 14% опрошенных. Еще 4% успели развестись, а другие 14% продолжают отношения, но не оформляются официально. Служебные романы распадаются в 68% случаев.

В сфере науки и образования у 76% опрошенных рассказали, что у них никогда не было служебного романа. Отношений на работе в 58% случаев также не было у сотрудников в сфере розничной торговли.

При этом лишь 16% сотрудников не видят минусов в служебных романах. Оставшиеся 48% считают, что главный минус отношений между коллегами – это сплетни, 36% уверены, что это мешает строить карьеру, 26% думают, что при таких отношениях влюбленные быстро устают друг от друга. Еще 12% полагают, что в таких романах больше поводов для ревности.

Из плюсов опрошенные выделяют: в 44% случаев – что при общей профессии в паре всегда есть общие темы для разговора; 42% – это помогает в профессиональном развитии, а 16% считают, что романы между людьми одной профессии более крепкие.