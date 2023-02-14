Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей на Ставрополье снизился

Ставропольцы стали реже болеть «свиным гриппом», но количество заболевших коронавирусом выросло в 2 раза. Фото: Иван МАКЕЕВ

В региональном Роспотребнадзоре обновили данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую 6 неделю 2023 года. В период с 6 февраля по 12 февраля 2023 года в крае за помощью к медикам обратились 16160 человек, из них 4097 больных были из Ставрополя.

По данным Управления, показатель заболеваемости незначительно превысил уровень предыдущей недели на 4,7%, а общий составил 58,7% на 10 тысяч населения. Врачи сообщают, что болеть гриппом и ОРВИ чаще стали подростки и взрослые, а дети, наоборот, стали заражаться реже.

В Ставрополе все еще бушует эпидемия гриппа - показатель заболеваемости выше расчетного эпидпорога на 16,2%, но дети в краевом центре также стали болеть меньше. Все чаще у заболевших выявляют долю вирусов гриппа B - до 50,1%, количество заболевших «свиным гриппом», напротив, стало снижаться.

При этом уже вторую неделю подряд медики фиксируют рост заболевших COVID-19, за прошедшую неделю коронавирусом заразились 1156 ставропольце - в два раза выше уровня 5 недели. Врачи отмечают, что ковидом чаще болеют взрослые. В 99% от всех случаев, заболевание у них протекает с общей клиникой ОРВИ: насморк, подъем температуры, кашель.