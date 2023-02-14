Четыре россиянина украли у ставропольских пенсионеров 2,1 млн рублей

Четыре жителя Смоленской области украли у ставропольских пенсионеров 2,1 млн рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

На Ставрополье под суд попадут четыре жителя Смоленской области, которые украли у пенсионеров Кавказских Минеральных Вод порядка 2,1 млн рублей. По версии следствия, в 2020 году жительница города Рославль организовала преступную группу для обмана граждан, а после привлекла к преступным действиям троих знакомых.

— В период с октября 2020 года по ноябрь 2021 год обвиняемые, находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод, совершали обход квартир граждан преклонного возраста под видом сотрудников социальных и коммунальных служб, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Злоумышленники «втирались» в доверие пенсионерам, рассказывая про возможность обменять денежные купюры старого образца на новые. Для этого всего-то надо отдать наличные. Жертвы показывали, где находятся деньги. И пока один отвлекал, второй тайно похищал наличку.

От преступных действий фигурантов пострадали девять человек, всего злоумышленники украли более 2,1 млн рублей. В настоящее время на имущество обвиняемых наложен арест, а уголовное дело за мошенничество и кражу, организованную группой лиц, направлено в суд.