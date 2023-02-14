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НовостиОбщество14 февраля 2023 11:57

На Ставрополье родители смогут лучше контролировать безопасность своих детей

Для клиентов МТС доступна новая экосистемная подписка с большим набором полезных сервисов
Марина СЕРГЕЕВА
Марина СЕРГЕЕВА
Оценить преимущества и удобства подписки можно бесплатно в течение 30 дней

Оценить преимущества и удобства подписки можно бесплатно в течение 30 дней

Фото: Shutterstock

Определение местоположения детей в реальном времени, развивающие онлайн-курсы, музыка, онлайн-кинотеатр с детским режимом и другие полезные сервисы стали доступны благодаря экосистемной подписке Junior. Причем воспользоваться новшеством могут клиенты не только МТС, но и других сотовых операторов.

Дозвониться до ребенка теперь можно при нулевом балансе. Родители будут получать уведомления, когда ребёнок покинет дом, школу или двор. А детям подписка позволит смотреть без взрослого контента и рекламы популярные мультфильмы, фильмы, аниме с любимыми героями, слушать музыкальные треки, подкасты, развивать логику и интеллект с курсами LogicLike.

Подписка предлагает абонентам МТС большой набор сервисов, в том числе защиту ребёнка от спама и подключения ненужных подписок, платного выхода в интернет, когда исчерпан пакет трафика, а также ограничение звонков и SMS-сообщений с номера ребенка на платные короткие номера. Кроме того, она дает возможность безлимитно общаться в мессенджерах и соцсетях.

И что немаловажно, оценивать преимущества и удобства подписки можно бесплатно в течение 30 дней.