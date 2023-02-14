Автобус с 41 пассажиром сломался на трассе Ставрополья

Пассажиров увезли на попутном транспорте Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ипатовском округе Ставрополья накануне ночью из-за ухудшающихся погодных условий, которые держатся в регионе третьи сутки, сломался междугородний автобус с 41 пассажиром. Снег, обледенение проезжей части, снежные накаты и сильный боковой ветер осложняют движение на дорогах края.

— Так, в Ипатовском округе накануне ночью в пути движения случилась техническая неисправность междугороднего автобуса, двигавшегося по маршруту из Карачаево-Черкесской республики в город Волгоград. В салоне находился 41 пассажир, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Устранить поломку прямо на трассе ночью не было возможно, поэтому прибывшие на помощь автоинспекторы разместили всех пассажиров в попутный транспорт, двигающийся в сторону Волгограда.

Сотрудники дежурили возле сломавшегося автобуса до утра. После на место поломки вызвали спецтехнику и отбуксировали транспорт к месту ремонта.