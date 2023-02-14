Новая выгода для тех, кто собирается открыть кредит в Уралсибе

С 13 февраля начала действовать акция «5000 на счет». Чтобы получить эти деньги, достаточно открыть в банке Уралсиб кредитную карту «120 дней на максимум» и запустить ее активацию не позднее 12 марта 2023 года.

При оформлении из документов понадобится только паспорт. Лимит выдаваемых средств – до полутора миллионов рублей. В коротком списке условий для получения бонуса: клиент, получающий карту «120 дней на максимум», в последние 12 месяцев до ее открытия такую услугу не использовал.

С первого дня и в течение пяти календарных месяцев держатель должен тратить на покупки по данной кредитке не менее 30 тысяч рублей ежемесячно. При выполнении этого условия в любом из пяти месяцев участнику акции будет перечислена тысяча рублей на счет. Максимальная общая сумма бонуса может составлять до 5000 рублей. При ежемесячных тратах с кредитки не менее 10 тысяч рублей деньги за обслуживание карты не взимаются.

Снять наличные с кредитной карты «120 дней на максимум» можно в банкомате любого банка, без оплаты комиссионных. Чтобы получить подробную информацию о данном продукте достаточно зайти на сайт ПАО «БАНК УРАЛСИБ», проконсультироваться в любом ближайшем отделении или по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный).

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