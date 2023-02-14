Жительница Ставрополья перевела лжебанкиру 4 млн рублей

Мошенник обманул жительницу Ставрополья на 4 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Шпаковском округе Ставрополья к полицейским с заявлением о мошенничестве обратилась 56-летняя местная жительница. Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником безопасности банка.

— В ходе телефонного разговора мужчина сообщил женщине, что злоумышленники пытаются снять денежные средства с ее счетов и убедил гражданку в необходимости перечислить их якобы на безопасные счета, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Потерпевшая выполнила все указания и перевела в общей сложности 4 млн рублей. После она поняла, что ее обманули, и обратилась к правоохранителям. В настоящее время сотрудники устанавливают личность и местонахождение злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ведомство просит граждан не перечислять деньги не незнакомые счета. Если сотрудники банка сообщают о мошенничестве в ваш адрес, следует завершить диалог и самостоятельно убедиться в этом, позвонив в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты.