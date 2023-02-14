На Ставрополье из оборота изъяли 360 литров безакцизного алкоголя

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае правоохранители изъяли из оборота крупную партию безакцизного алкоголя и спиртосодержащей продукции. В отношении трех жителей села Горнозаводского возбудили уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ за покупку немаркированного алкоголя с целью сбыта.

— Установлено, что с целью получения прибыли граждане приобрели немаркированную алкогольную продукцию у неустановленного лица и перевезли ее в село Горнозаводское для дальнейшей реализации через торговую точку, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В домах и помещениях, которые принадлежат фигурантам, сотрудники смогли найти почти 360 литров алкоголя на общую сумму более 215 тысяч рублей. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. После материалы передадут в суд, где решится судьба злоумышленников.