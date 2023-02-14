Свыше 270 млн рублей вложили «Россети Северный Кавказ» в ремонт трансформаторных подстанций в 2022 году

Фото: «Россети Северный Кавказ»

273 млн рублей направила группа «Россети Северный Кавказ» на ремонт трансформаторных подстанций и силовых трансформаторов в 2022 году.

Напомним, в семи регионах округа в прошлом году энергетиками выполнен ремонт почти 4,5 тыс. трансформаторных подстанций и около 900 силовых трансформаторов. Силовой трансформатор – ключевое устройство в цепи электроснабжения потребителей. Он предназначен для преобразования переменного напряжения и силы тока до необходимой величины.

Трансформаторная подстанция – это важная электроустановка, служит для распределения электроэнергии в системах электроснабжения сельских, поселковых, городских, промышленных объектов.

Мероприятия проведены в основном хозспособом силами специалистов компании в рамках годовой программы технического обслуживания и ремонтов и подготовки электросетевого комплекса к сезону холодов.