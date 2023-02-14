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НовостиОбщество14 февраля 2023 16:05

На Ставрополье отменили весеннюю охоту на водоплавающую птиц

Решение принято в связи с массовой гибелью животных в регионе
Инна МОРОЗОВА
Охотиться весной на водоплавающую птицу в Ставропольском крае будет нельзя

Охотиться весной на водоплавающую птицу в Ставропольском крае будет нельзя

В Ставропольском крае прошло заседание комитета краевой Думы по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии.

На нем было принято решение запретить весеннюю охоту на водоплавающую птицу - уток и гусей, а также на боровую - глухарей, тетеревов, рябчиков, куропаток.

Решение принято в связи с массовой гибелью животных на Ставрополье. Речь идет о гибели краснокнижных серых журавлей, уток, лебедей, лис.

Проверка показала, что все они погибли от отравления химикатами. В частности, фосфатом цинка, который запрещен к применению.

СУ СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статье о нарушении ветеринарных правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений.