На Ставрополье отменили весеннюю охоту на водоплавающую птиц

Охотиться весной на водоплавающую птицу в Ставропольском крае будет нельзя

В Ставропольском крае прошло заседание комитета краевой Думы по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии.

На нем было принято решение запретить весеннюю охоту на водоплавающую птицу - уток и гусей, а также на боровую - глухарей, тетеревов, рябчиков, куропаток.

Решение принято в связи с массовой гибелью животных на Ставрополье. Речь идет о гибели краснокнижных серых журавлей, уток, лебедей, лис.

Проверка показала, что все они погибли от отравления химикатами. В частности, фосфатом цинка, который запрещен к применению.

СУ СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статье о нарушении ветеринарных правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений.