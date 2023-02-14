Жители Ставрополья присоединятся к телемарафону по сбору помощи военнослужащим

Принять участие в сборе можно и до начала телемарафона

Жителей Ставрополья приглашают присоединиться к мероприятию в поддержку участников специальной военной операции.

Благотворительный телемарафон по сбору средств для бойцов проведут 20 февраля. Начало в 15:00.

Инициатор благотворительного марафона – Народный фронт.

- Специальная военная операция показала, как много неравнодушных людей на Ставрополье, которые любят свою страну и готовы помогать защитникам. Спасибо - ребята на передовой о вас знают и чувствуют вашу поддержку, - написал в своем Телеграм-канале глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Губернатор подчеркнул, что можно не ждать начала телемарафона и принять участие в сборе прямо сейчас, отсканировав QR-код на сайте Народного фронта.