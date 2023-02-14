Пассажирка рейса Ставрополь - Москва разделась топлесс и покусала бортпроводника

Дебоширку удалось усмирить. Фото: стоп-кадр видел

Пассажирка рейса Ставрополь-Москва устроила дебош на борту самолета.

Бортпроводник заметил, что женщина курит в туалете и сделал ей замечание. Пассажирка отреагировала неадекватно: обнажила грудь и стала ломиться в кабину пилотов. Она кричала, что ей нужно туда ради спасения пассажиров.

Стюард попытался оттащить ее, но женщина укусила его за плечо.

С помощью других пассажиров на даму надели бюстгальтер и наручники, сообщает телеграм-канал Mash. Остаток полета она провела под присмотром известного теледоктора, который тоже летел в Москву.