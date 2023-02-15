На Ставрополье в аварии с легковушкой и «КАМАЗом» погиб 20-летний водитель

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Новоалександровском округе Ставрополья на 19 километре трассы «Новоалександровск – Кропоткин» водитель «ИЖа» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. На дороге также оказался грузовой «КАМАЗ», в который влетела легковушка. От удара оба автомобиля вылетели в кювет.

— На месте ДТП скончался 20-летний водитель «ИЖа», житель Краснодарского края. Стаж вождения погибшего менее полутора лет, за это время он к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель грузовика в аварии не пострадал. Во время осмотра автомобилей выяснилось, что на задние колеса легковушки установлена летняя резина. По факту аварии проводится проверка, назначены экспертизы. Обстоятельства произошедшего уточняются.