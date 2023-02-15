Два полицейских в Невинномысске подозреваются в получении взятки

На Ставрополье два сотрудника полиции подозреваются в получении взятки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В городе Невинномысске на Ставрополье двух сотрудников полиции подозревают в получении взятки суммой 50 тысяч рублей. По данным следствия, 4 октября 2022 года правоохранители на одной из улиц города Невинномысска заметили, как 34-летний гражданин подбирает «закладку» с наркотиками. Подозреваемые предложили мужчине дать деньги, чтобы избежать наказания.

— Мужчина сообщил о случившемся матери, которая передала сотрудникам полиции оговоренную сумму. После получения денежных средств подозреваемые распорядились ими по своему усмотрению, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

На данный момент подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору). Их посадили под стражу. Действия взяткодателя также получат правовую оценку.

Также в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю рассказали, что в настоящее время проводится служебная проверка. Подозреваемых полицейских могут уволить, если их вина будет подтверждена.

— В случае подтверждения вины сотрудников, они будут уволены со службы в органах внутренних дел, а также понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, – сообщает ведомство.