Ставропольские спасатели помогли попавшим в беду из-за непогоды водителям

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

На Ставрополье спасатели за прошедшие сутки шесть раз выехали на помощь водителям, которые из-за непогоды попали в беду. Снег и ветер в регионе продолжают создавать аварийные ситуации как на трассах, так и в городах.

— Так, ранним утром 14 февраля в 4 часа утра спасатели АСГ Левокумского отправились вызволять застрявшего в поле автомобилиста, – сообщает пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

Спасатели вытащили машину на дорогу с помощью буксирного троса. После автомобилист смог спокойно уехать.

Вечером на 157 километре трассы «Минеральные Воды – Кочубей» произошла авария с легковым автомобилем «Нивы Тревол» и трактором. Прибывшие на место спасатели отключили от транспорта аккумуляторы и помогли медикам отнести пострадавшего водителя легковушки в карету скорой помощи.

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

Также спасатели АСГ Дивного вызволяли легковой автомобиль из снежной ловушки. Машина вылетела в кювет – ее доставали с помощью лебедки. Еще спасатели помогли женщине, не справившейся с управлением транспортом и врезавшейся в ЛЭП. Водитель не пострадала, в отличие от ее авто.