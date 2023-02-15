Снег на полях Ставрополья обеспечил растениям достаточно влаги

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Непогода на Ставрополье, которая длится уже вторую неделю, стала «глотком свежего воздуха» для растений в полях. После засушливого января – последний раз такая засуха была 20 лет назад – посадки получили необходимую и долгожданную для них влагу.

— Спутниковый мониторинг на всех 2 миллионах гектаров под озимыми в нашем крае показывает: 98% растений в хорошем и удовлетворительном состоянии. Как отмечают специалисты, оно даже лучше в сравнении с прошлым годом, – написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в социальных сетях.

Кроме того, что под снегом растения защищены от морозов, почва после таяния осадков впитывает нужную подпитку. Как пишет губернатор, ставропольские аграрии уже начали готовиться к весенним работам на полях: накапливают семена, минеральные удобрения и средства защиты растений, готовят технику.