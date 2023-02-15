Снегопад и морозы на Ставрополье продлятся до пятницы

Фото: Ставропольский гидрометцентр

На Ставрополье снегопад и морозы, по заявлению синоптиков, сохранятся до пятницы. В настоящее время в краевой столице идет снег, как и во всем регионе. Температура воздуха ночью в крае упадет до -14 градусов ночью 17 февраля, при этом днем этого же числа температура поднимется до 0 градусов.

Завтра, 16 февраля, ночью в регионе местами ожидается снег, туман и гололед, а в Ставрополе будет небольшой снег. Днем на Ставрополье местами выпадет снег – это касается и краевой столицы.

В пятницу, 17 февраля, на Ставрополье и ночью, и днем местами пройдет снег. При этом после восхода солнца будет облачно. В Ставрополе температура воздуха упадет до -12 градусов ночью и поднимется до -2 градусов днем. При этом все время будут выпадать осадки.

Синоптики не прогнозируют ухудшение или улучшение погодных условий в ближайшее время. Тем не менее снег на полях Ставрополья, по словам губернатора, обеспечил растениям достаточно влаги. На 2 млн гектарах земли 98% посадок в хорошем и удовлетворительном состоянии.