В станице на Ставрополье улучшили связь и ускорили мобильный интернет

И для местных жителей, и для отдыхающих качественная связь - одна из составляющих комфорта и безопасности Фото: Андрей АБРАМОВ

Суворовская известна своими горячими источниками, крупными животноводческими предприятиями, а также как транзитный пункт по дороге в Черкесск.

И для местных жителей, многие из которых заняты в важном для края аграрном бизнесе, и для отдыхающих качественная связь - одна из составляющих комфорта и безопасности.

Благодаря проведенной МТС модернизации сети вся территория Суворовской теперь обеспечена бесперебойным голосовым покрытием и скоростным мобильным интернетом.

А в самых загруженных точках станицы, к примеру, в районе местной молочной фермы, МТС установила дополнительное телеком-оборудование, в результате чего скорость интернета выросла тут в 2,5 раза. Это уже ощутили как работники сельхозпредприятия, так и жители этой части Суворовской.

Ускорился интернет (на 50% даже в часы пик) и в центре станицы, в районе автостанции и рынка, где традиционно отмечается повышенная нагрузка на сеть, и в районе горячих источников - популярного места отдыха местных жителей и туристов.