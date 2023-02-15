За половину февраля 2023 года в Ставрополе выпало 185% от месячной нормы осадков

За первую половину февраля в Ставрополе выпало 185% от месячной нормы осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе за прошедшую половину февраля 2023 года выпало 185% от месячной нормы осадков – 53 миллиметра из 28 положенных. При этом количество снега в регионе и краевой столице продолжает расти: по данным синоптиков, снегопад продлится как минимум до пятницы.

Самым теплым днем февраля оказалось 1 число, когда температура воздуха поднялась до +5,3 градуса. При этом осадков в начале месяца не было. Самым холодным днем стало 10 февраля – температура воздуха опустилась до -17,5 градусов.

Осадки в городе начались со 2 февраля, когда выпало 4 миллиметра осадков. После погода взяла перерыв вплоть до 7 февраля. Тогда в Ставрополе начались проблемы с пробками и уборкой дорог: за 7 и 8 число выпало 17 и 19 миллиметров соответственно. Уже 9 февраля выпало всего 2 миллиметра.

Выходные оказались для Ставрополя спокойными. Вплоть до 13 февраля снега не было, однако неделя началась с сильного снегопада: выпало 10,4 миллиметра осадков. В настоящее время снег продолжает идти.