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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 13:26

Рабочий из Ростовской области за два дня прокутил украденные полтора млн рублей

За это ему грозит до 10 лет лишения свободы
Данил ЮРКОВ
Житель Ростовской области может сесть на 10 лет за кражу двух млн рублей

Житель Ростовской области может сесть на 10 лет за кражу двух млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Азовском районе Ростовской области 44-летний местный житель может отправиться в тюрьму на 10 лет за кражу двух млн рублей, полтора млн из которых он за два дня потратил на выпивку, женщин и дорогой номер в отеле. Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», Иван (имя изменено – прим.) зарабатывал на ремонтах.

Такой работы хватало, чтобы спокойно жить, но когда злоумышленник попал на работу к супружеской паре, которая спрятала два млн рублей, его жизнь перевернулась. Работа шла, и супруги решили уехать на море. В то же время Иван точно знал – заказчики занимаются разведением скота, и у них точно есть деньги.

Злоумышленник забрался в летний домик и нашел спрятанные в диване деньги. Мужчина понял, что такой шанс встречается чуть ли не раз в жизни и украл наличку. Только убрать улики он забыл: Иван оставил свои отпечатки пальцев.

В заброшенном здании Иван спрятал 500 тысяч рублей, а остальными деньгами сперва отправился в родное село, раздал там долги, приоделся и уехал кутить в Ростов. Позже спрятанные деньги вернут владельцам.

Один из самых дорогих отелей Ростова стал целью злоумышленника. Он снял там номер на двое суток за 150 тысяч рублей и принялся отдыхать на полную катушку. Дорогой алкоголь лился реками, а девушки с низкой социальной ответственностью приходили к нему в номер.

По словам сотрудников отеля, к Ивану приезжали как минимум четыре женщины. Правда, праздник кончился. Супруги вернулись домой, заметили пропажу денег и вызвали полицию. Злоумышленника задержали и посадили в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело за кражу – мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.