Рабочий из Ростовской области за два дня прокутил украденные полтора млн рублей

Житель Ростовской области может сесть на 10 лет за кражу двух млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Азовском районе Ростовской области 44-летний местный житель может отправиться в тюрьму на 10 лет за кражу двух млн рублей, полтора млн из которых он за два дня потратил на выпивку, женщин и дорогой номер в отеле. Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», Иван (имя изменено – прим.) зарабатывал на ремонтах.

Такой работы хватало, чтобы спокойно жить, но когда злоумышленник попал на работу к супружеской паре, которая спрятала два млн рублей, его жизнь перевернулась. Работа шла, и супруги решили уехать на море. В то же время Иван точно знал – заказчики занимаются разведением скота, и у них точно есть деньги.

Злоумышленник забрался в летний домик и нашел спрятанные в диване деньги. Мужчина понял, что такой шанс встречается чуть ли не раз в жизни и украл наличку. Только убрать улики он забыл: Иван оставил свои отпечатки пальцев.

В заброшенном здании Иван спрятал 500 тысяч рублей, а остальными деньгами сперва отправился в родное село, раздал там долги, приоделся и уехал кутить в Ростов. Позже спрятанные деньги вернут владельцам.

Один из самых дорогих отелей Ростова стал целью злоумышленника. Он снял там номер на двое суток за 150 тысяч рублей и принялся отдыхать на полную катушку. Дорогой алкоголь лился реками, а девушки с низкой социальной ответственностью приходили к нему в номер.

По словам сотрудников отеля, к Ивану приезжали как минимум четыре женщины. Правда, праздник кончился. Супруги вернулись домой, заметили пропажу денег и вызвали полицию. Злоумышленника задержали и посадили в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело за кражу – мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.