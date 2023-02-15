Четверть работающих жителей Ставрополья чувствуют хроническую усталость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье четверть работающих жителей (26%) ежедневно чувствуют хроническую усталость – такой результат показал проведенный hh.ru опрос. Еще 12% замечают за собой усталость по крайней мере раз в полгода, 11% – в конце года, 8% – в конце каждой недели, 6% – каждый месяц.

— Оставшаяся треть (35%) опрошенных жителей края ответили, что ничего такого за собой не замечают. Хроническую усталость больше чувствуют женщины, чем мужчины на 6 процентных пунктов (28% и 34% соответственно), – сообщает hh.ru.

Граждане говорят, что признаки накопившейся усталости – это плохое самочувствие и общая подавленность, повышенная тревожность, проблемы со сном, раздражительность, чувствительность к критике и снижение эффективности в работе.

Причинами, согласно опросу, хронической усталости стали сидячая работа или работа за компьютером (42%), обычная усталость, которая накопилась за год (34%), долгое отсутствие отпуска (30%), личные и семейные обстоятельства (25%), неприятное поведение начальства (22%).

Также респонденты отметили другие причины хронической усталости: конфликтные отношения в коллективе (18%), большая рабочая нагрузка (15%), «горящие» сроки для выполнения работы/проекта (8%) и обострение хронических болезней (7%).