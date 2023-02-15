На Ставрополье закрыли нелегальный цех по розливу спиртных напитков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Лермонтове на Ставрополье сотрудники полиции пресекли деятельность нелегального цеха по производству и розливу спиртосодержащей продукции. Установлено, что два жителя региона и неустановленные лица организовали производство спиртных напитков.

В цеху правоохранители обнаружили производственную линию, где алкоголь смешивали с ароматизаторами и разливали по бутылкам. После злоумышленники планировали продавать товар под видом вкусовых добавок.

— Из незаконного оборота оперативниками изъято более 13 тысяч бутылок разного объема со спиртосодержащей продукцией, а также технологическое оборудование для производства, этикетки, пустая тара и другие упаковочные материалы, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сумма изъятой продукции составила 800 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело части 1 статьи 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Других участников незаконного бизнеса ищут правоохранители.