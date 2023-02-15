Глава Ставрополья потребовал соблюдать закон при смене управляющей компании

Только сами собственники должны решать, с какой УК им сотрудничать. Фото: gubernator.stavkray.ru

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров напомнил руководителю краевой госжилинспекции, что нужно реагировать на вопрос смены домами управляющей компании, если это волнует жителей.

Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что только сами собственники должны решать, с какой УК им сотрудничать. При этом процедура должна быть организована в соответствии с законом.

- Любая попытка изменить УК против воли жителей - повод организовать взаимодействие с правоохранительными органами, защитить интересы людей вместе, - написал Владимир Владимиров.

Губернатор напомнил, что поддельные протоколы собраний – преступление. За это предусмотрено наказание.

Главы территорий тоже должны контролировать ситуацию и оперативно реагировать на обращения людей.

Ранее сообщалось, что нелегальный цех по розливу спиртных напитков закрыли на Ставрополье.